AS Saint-Etienne : Julien Sablé va diriger le centre de formation

Après le départ de Bernard David à Auxerre que France Bleu vous révélait, l'AS Saint-Étienne a officialisé l'arrivée de Julien Sablé à la tête du centre de formation.

Ce devait être au départ un duo entre Bernard David et Julien Sablé mais finalement c'est bien ce dernier qui va diriger seul le centre de formation. Bernard David va quant à lui s'engager avec l'AJ Auxerre à ce poste de directeur du centre de formation qu'il a déjà occupé pendant 10 ans, après avoir, selon nos informations, refusé une prolongation de contrat de 2 ans.

Julien Sablé a disputé 342 matches officiels sous le maillot des Verts dont il a été le capitaine.

Sa réaction sur asse.fr : "C'est une fierté et un honneur d'être nommé Directeur du centre de formation de l'AS Saint-Étienne. J'ai toujours au envie de rendre au club tout ce qu'il m'a apporté. Depuis 2014, j'ai beaucoup appris dans mon nouveau rôle d'éducateur. Ces dernières semaines, je me suis investi dans la conception d'un projet novateur baptisé symboliquement "La Mine Verte". L'ASSE est une institution. Le centre de formation est le vivier de l'équipe professionnelle et mon objectif de formateur est de permettre à un maximum de jeunes de rejoindre le plus haut niveau."