Saint-Étienne, France

3 passes décisives en 2 matches. Avant la rencontre à Toulouse, Ole Selnaes n'en avait donné que 2 depuis son arrivée à Saint-Étienne en janvier 2015 (les deux en mai 2018, pour la 38e journée de L1 contre Lille). Il est toujours aussi actif dans la récupération du ballon, parfois encore brouillon quand il est sous pression d'un adversaire, mais ses qualités de passes qui transpercent la défense portent enfin leurs fruits.

Il le doit à lui même d'abord, à sa capacité à voir le jeu et à transmettre les ballons proprement grâce à sa qualité technique. Mais ce qui a changé, sans aucun doute, c'est la qualité de ses coéquipiers qui font fructifier ses passes. Cabella et Salibur à Toulouse. Khazri contre Monaco. Aucun n'a tremblé devant le but après l'offrande. Car sans buteur froid et efficace, il n'y a pas de passeur décisif.

Ole Selnaes est au niveau qu'on lui promet depuis 2 ans et demi. Avec le Norvégien aussi bien accompagné par Yann M'vila, l'ASSE peut espérer régner régulièrement au milieu de terrain en Ligue 1. Au prix peut-être de perdre Selnaes en juin prochain s'il réalise une grande saison, lui qui est lié aux Verts jusqu'en 2020.