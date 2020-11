AS Saint-Etienne : l'attaquant des Verts Denis Bouanga pas verni

On a laissé Denis Bouanga dépité, il y a 10 jours, sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais après son penalty manqué en fin de match. Aujourd’hui il revient avec l’ASSE après quelques jours passés avec sa sélection du Gabon. Là non plus, tout ne s’est pas passé pour le mieux.