La Ligue 1 reprend le dimanche 8 août dans le Chaudron pour l'AS Saint-Étienne et les supporters vont bientôt pouvoir prendre leur place. La billetterie pour le match contre Lorient ouvre ce lundi 2 août à 9H.

AS Saint-Étienne : la billetterie pour le premier match de la saison ouvre lundi 2 août

Le retour de la Ligue 1 commence par l'ouverture de la billetterie ! Si vous voulez retrouvez les Verts dans le Chaudron pour leur premier match de la saison contre le FC Lorient, vous pourrez prendre vos places dès 9H ce lundi 2 août sur le site de l'AS Saint-Étienne ou à la billetterie. Elle sera ouverte du lundi au samedi de 9H à 18H sans interruption.

Pass sanitaire obligatoire

Pour assister au match dimanche 8 août à Geoffroy Guichard, le pass sanitaire est inévitable, il sera contrôlé à l'entrée du stade. Il faut pouvoir prouver sa vaccination complète ou présenter un test de dépistage négatif de moins de 48 heures ou encore apporter la preuve d'un test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de six mois.