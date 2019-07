AS Saint-Etienne : la carrière du TGV Franck Honorat relancée chez les Verts ?

Après un prêt d'une saison à Clermont, Franck Honorat veut sa chance chez les Verts. Il n'a pas peur de dire qu'il sera l'un des joueurs les plus rapides du championnat, au coude à coude avec un certain Mbappé.

Saint-Étienne, France

Tous les entrainements de la semaine jusque samedi inclus sont ouverts au public à l'AS Saint-Étienne. L'occasion de se familiariser avec les recrues stéphanoises. Parmi elles Franck Honorat. L'attaquant a la particularité d'avoir signé chez les Verts en aout dernier avant d'être prêté dans son club précédent, Clermont. Un événement qui n'a pas été forcément facile à gérer pour lui parce que cette signature était une sorte de gâteau qu'on vous met devant les yeux sans avoir le droit d'y toucher. Pendant une saison il a été à la fois un joueur de l'ASSE et de Clermont : "C'était compliqué. J'ai signé en aout et j'étais un peu sur mon nuage. Il m'a fallu un mois pour redescendre et faire une bonne saison à 100% concentré sur Clermont. Je suivais les matches à fond et je n'avais qu'une hâte c'était de revenir ici. Mais je savais qu'avant tout je devais faire une saison correcte à Clermont pour essayer d'intégrer le groupe ici."

Plus rapide que Mbappe ?

L'ASSE devrait l'utiliser sur le coté droit, lui l'ailier sprinteur... D'ailleurs sera-t-il le plus rapide de Ligue 1 cette saison ? "Franchement je vais vite mais il y en a toujours qui vont plus vite. Notamment Mbappé" concède-t-il. "Mais ça se tape quand même !... (NDLR : il y a match entre les deux). J'avais quand même fait une pointe à 37km/heure l'année dernière."

A 22 ans ce contrat à l'ASSE c'est l'occasion pour Franck Honorat de lancer définitivement sa carrière, lui qui a connu très vite, trop vite peut-être la Ligue 1 sous le maillot de l'OGC Nice alors qu'il venait tout juste de fêter ses 17 ans.