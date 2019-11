AS Saint-Étienne - La photo "de classe" officielle des Verts saison 2019-2020 est sortie

C'est une tradition. La photo "de classe" officielle des joueurs de l'AS Saint-Étienne et de leur nouveau manager général saison 2019-2020 est sortie. Elle s'est faite un peu attendre notamment avec le départ de Ghislain Printant en début de saison, et la nomination de Claude Puel. Mais elle est enfin arrivée à quelques semaine de Noël.

Les Verts réunis à la Cité du Design

À l'occasion de la photo réalisée à la Cité du Design de Saint-Étienne, toute la famille Verte s'est réunie, précise le club.

"L’AS Saint-Etienne est un club citoyen qui s’inscrit dans une démarche de valorisation de son territoire. Ainsi, la photo officielle 2019-2020 du club a été réalisée sur le site Manufacture-Plaine Achille, là où s’est écrite une partie de l’histoire industrielle de Saint-Etienne et où se développe aujourd’hui une économie innovante."