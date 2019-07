AS Saint-Étienne : Laurent Huard, Sergi Palencia et Zaydou Youssouf présentés officiellement

Saint-Étienne, France

Le mercato bat son plein à l'AS Saint-Étienne et les deux dernières recrues du club ont pris la parole pour la première fois devant la presse ce lundi 8 juillet, après le nouvel entraîneur adjoint, Laurent Huard.

Après avoir été formateur à Rennes et au PSG, Laurent Huard revient à Saint-Étienne. Il a joué avec le maillot vert de 2000 à 2002 avant de stopper sa carrière pour des raisons de santé. Il s'est laissé convaincre par Ghislain Printant pour retrouver l'AS Saint-Étienne : "Il voulait quelqu'un qui connaissait la maison, il se reconnaissait un peu dans mon parcours, le fait d'avoir été à la formation et d'avoir connu un poste d'adjoint."

Pour amener Laurent Huard à Saint-Étienne, Ghislain Printant a communiqué avec beaucoup de personne et c'est ce qui a fait pencher la balance pour le nouvel entraîneur adjoint : "_On se rejoint aussi sur les idées de travail, les idées de jeu_. Même si on n'a pas encore pu tout décrire dans le moindre détail, ce sont ces éléments qui font que j'ai fait le choix de suivre Ghislain".

Deux jeunes nouvelles recrues

Dans le groupe, Laurent Huard va notamment accompagner Sergi Palencia, qui arrive tout droit de Barcelone après avoir été prêté un an à Bordeaux. Aux côtés des Girondins, il a pu découvrir le championnat français mais aussi la Ligue Europa. Avec les stéphanois, le jeune arrière compte bien peaufiner sa technique : "Je pense que cette année avec l'adaptation déjà faite ce doit être mon année pour me consolider. Je vais apprendre encore beaucoup et avoir plus confiance".

Et pour ça, Palencia est prêt pour l'équipe. Il est droitier mais a déjà joué à gauche : "Si l'équipe a besoin de moi à gauche, je vais m'adapter et si l'équipe a besoin à droite je vais m'adapter aussi. Et si l'équipe a besoin sur le banc, je veux beaucoup aider. Pour fonctionner en équipe, tu ne peux pas jouer tous les matchs et tu dois aider dans tous les aspects". L'espagnol s'est dit ravi d'avoir rejoint le club forézien.

Un autre bordelais vient grossir les rangs de l'AS Saint-Étienne : Zaydou Youssouf, tout juste 20 ans. Convoité par d'autres clubs, il tenait à venir à l'ASSE : "Je pense que pour mon avenir et pour moi, c'est un club qui me correspond. Du peu que j'ai vu, c'est un club qui est très famille et j'aime beaucoup de côté familial. Pour s'épanouir et pour progresser je pense qu'il n'y a rien de mieux. J'ai fait le bon choix".

Si le jeune joueur a les capacités de jouer sur les côtés, son poste de prédilection reste milieu de terrain. Et pour se perfectionner sur ce poste, Zaydou Youssouf compte sur l'expérience des cadres du club. "Yann M'Villa joue à ce poste-là, il a beaucoup d'expérience et je pense que pour progresser, avoir des joueurs comme lui c'est plus facile et j'espère bien m'entendre avec lui".

Premier rendez-vous pour le groupe ce mardi 9 juillet. L'ASSE affronte l'ASF Andrézieux-Bouthéon pour un match amical à 19h au stade L'Envol Stadium.