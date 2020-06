ASSE : le club doit vendre des joueurs pour rééquilibrer ses comptes avant début juillet

C'est le rendez-vous crucial de la fin de saison des Verts. Comme annoncé la semaine dernière par France Bleu, l'ASSE passera devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le mois prochain, vraisemblablement le 8 ou 9 juillet. De quoi laisser encore un peu de temps aux dirigeants stéphanois pour rééquilibrer des comptes qui voient rouge depuis l’arrêt du championnat en mars. Et un des moyens est de vendre des joueurs rapidement.

Denis Bouanga et Wesley Fofana en stand-by

Un premier marché des transferts franco-français a ouvert lundi. Plusieurs joueurs de l'ASSE sont courtisés à commencer par le meilleur buteur, Denis Bouanga. Le Stade Rennais a déjà fait une première offre de 12 millions d'euros. Mais les Verts ne comptent pas se précipiter concernant leur meilleur joueur et attendent l'ouverture du mercato international. Pareil pour le défenseur Wesley Fofana courtisé en premier lieu par le club allemand de Leipzig.

Franck Honorat et Vagner Dias premiers partis

Et puis, il y a deux joueurs moins connus mais à la plus-value non négligeable. L'ailier Franck Honorat qui plait beaucoup à deux clubs bretons. Lorient et Brest proposent chacun 5 millions d'euros. Nîmes et Metz sont aussi intéresses. Des Messins maintenus en Ligue 1 qui aimeraient enrôler Vagner Dias, jusque là prêté à Nancy. Une première offre de trois millions aurait été formulée pour l'attaquant stéphanois. Mais, là encore, l'ASSE attend, laisse monter les enchères sachant que Nancy, Troyes et Brest sont également sur les rangs.

Manuel Pirès : "ce que veut Franck c'est jouer"

Toulonnais de naissance, Franck Honorat a fini sa formation à l'OGC Nice sous les yeux de Manuel Pirès, avant de basculer chez les pros. L'actuel directeur du centre de formation niçois a suivi la saison de son ancien joueur qu'il qualifie sans problème d’"avènement" à 23 ans.

"Il a fait 19 matches cette saison. Il faut être un titulaire indiscutable pour faire une belle carrière. C'est un choix sportif. Je sais que ce que veut Franck c'est jouer, et pas uniquement porter le maillot d'un club prestigieux, être sur le banc et attendre de savoir s'il sera titulaire ou pas."

Il ne peut que progresser. Imaginons le niveau qu'il pourrait avoir dans un ou deux ans à l'ASSE. - Manuel Pirès, directeur du centre de formation de Nice

"C'est un joueur fiable, et ça c'est une mine d'or pour un entraîneur. Après il y a d'autres paramètres que je ne maîtrise pas et je ne permettrais pas de juger. Il ne peut que progresser. Imaginons le niveau qu'il pourrait avoir dans un ou deux ans à l'ASSE. Mais il faut qu'il joue."