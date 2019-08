AS Saint-Etienne - Le défenseur Wesley Fofana et l'ailier Franck Honorat rejoignent l'infirmerie

Saint-Étienne, France

Si les Verts ont bien débuté leur saison par une victoire samedi soir à Dijon (2-1), l'ASSE compte désormais deux blessés supplémentaires dans ses rangs, en plus de Kévin Monnet-Paquet, Gabriel Silva, William Saliba et Charles Abi.

Wesley Fofana est blessé au genou droit

Suite à la blessure aux adducteurs de William Saliba, le défenseur de 18 ans devait être du voyage à Dijon samedi (20h) pour la reprise de la Ligue 1. Mais il est finalement resté dans le Forez ce weekend, touché au genou droit.

Wesley Fofana était donc dans les tribunes de l'Etrat samedi après-midi pour assister au premier match officiel de la réserve entraînée désormais par Razik Nedder. La N2 a été battue par les Vendéens des Herbiers sur le plus petit des écarts, 1-0.

Franck Honorat touché à la mâchoire

Absent du groupe à Dijon, Franck Honorat lui a pris part au match de National 2. Mais l'ailier a du quitter ses partenaires à la mi-temps. Il souffrirait d'une fracture à la mâchoire. Pas simple comme début pour Franck Honorat qui fête ce dimanche ses 23 ans.

Timothée Kolodziejczak revient mercredi

Lors du déplacement des Verts en Bourgogne ce weekend, on a appris que Timothée Kolodziejczak devrait arriver cette semaine dans le Forez, peut-être même mercredi. Au terme de longues discutions, et d'un temps administratif souvent plus long, le défenseur polyvalent de 27 ans va être de nouveau prêté cette saison à l'ASSE par les Tigres de Monterrey au Mexique.