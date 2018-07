Saint-Étienne, France

L'international tunisien s'est engagé en début de semaine pour 4 saisons avec les Verts, dans une équipe où il pourra occuper tous les postes de l'attaque. Khazri arrive à Saint-Étienne après une Coupe du Monde où il aura brillé en marquant 2 buts et en donnant 2 passes décisives face à la Belgique ou encore l'Angleterre. Une compétition qui l'a fait grandir et qui lui donne des objectifs personnels.

Wahbi Khazri : "De titiller le top niveau, c'est ce que tous les joueurs aspirent à faire. De se retrouver devant Hazard, Lukaku, Kane, ça te montre le chemin qu'il te reste à parcourir. Le fait d'avoir été performant contre ses équipes là me montre qu'avec beaucoup de travail et un peu plus d'efficacité, je pourrai peut-être un jour les titiller de plus près. J'espère le faire à Saint-Etienne. Si de mon côté je fais les choses bien, je marque énormément de buts, ça aidera l'équipe à atteindre ses objectifs. Mon but est d'atteindre les objectifs individuels pour que les objectifs collectifs soient atteints par la même occasion."

Le mercato stéphanois vraiment lancé

Il aura fallu se battre pour décrocher cette signature du capitaine de la Tunisie. Parceque le stade Rennais, où il a disputé la saison dernière, n'a pas ménagé ses efforts non plus pour le recruter. Forcément c'est le club, son histoire, ses supporters qui ont pesé dans la balance. La présence aussi de son ami Yann Mvila. Mais surtout Jean Louis Gasset : "C'est un coach qui a un discours passionnant, excitant. Le fait de se sentir désiré par un club à ce point là et par un coach qui ne dit que du bien de vous, c'est exceptionnel. C'est ce qui a fait pencher mon cœur vers Saint-Étienne."

Chez les Verts Khazri portera le numéro 10, celui de Rémy Cabella la saison passée. Alors cela signifie-t-il qu'il faut faire une croix sur un retour du joueur de l'OM ? Réponse du Directeur général Frédéric Paquet : "Chaque dossier est indépendant. Wahbi est là. Il y avait un numéro. Il l'a pris. Ce choix du numéro n'a pas d'incidence sur la suite, dans un sens ou dans un autre, sur tel ou tel dossier."

Frédéric Paquet qui confirme que le mercato est loin d'être terminé pour les Verts, après cette signature tant attendue de Wahbi Khazri.

Wahbi Khazri sera dans le groupe stéphanois pour le 4e match amical de préparation, ce samedi au stade Bollaert face à Lens à 19h. Une rencontre de préparation face à une formation de Ligue 2 qui se jouera tout de même devant 15 000 spectateurs.