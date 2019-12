AS Saint-Etienne - Claude Puel fait le bilan de la première partie de saison

Saint-Étienne, France

On espérait un cadeau de Noël avant l'heure samedi soir à Strasbourg. Mais les Verts ont été battus 2-1, et terminent l'année sur une défaite et une 14e place au classement de la Ligue 1.

Forcément déçu de ne pas ramener au moins un point d'Alsace, le manager de l'AS Saint-Etienne Claude Puel dresse le bilan de ses trois premiers mois dans le Forez.

Beaucoup (trop) de blessures

"Déjà le bilan a été altéré par pas mal de blessures (le dernier en date, Denis Bouanga). Malgré tout, je suis satisfait de l'état d'esprit général de l'équipe. On a été moins bien à Reims et à Rennes. Sinon l'équipe a tout donné."

Un manque de liant et de maîtrise

"Il manque toujours à l'équipe ce petit quelques chose dans la relation entre les joueurs et dans la maitrise du jeu. J'espère récupérer des joueurs notamment dans le secteur offensif et repartir le couteau entre les dents."

Un parcours globalement insuffisant

"Le parcours est globalement insuffisant. On ne peut pas se permettre de regarder trop loin. On a souvent changé de système de jeu, et de joueurs pour pouvoir enchainer les matches, en faisant appel à de jeunes joueurs qui vivent une formation accélérée."

Continuer à avoir du caractère

"Le début d'année sera costaud entre les coupes de France et de la Ligue, et le championnat avec la réception de Nantes à huis-clos. Mon équipe a montré beaucoup de caractère, et on en aura besoin pour faire de belles choses dans cette deuxième partie de saison."