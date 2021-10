Encore combien de temps peut-il tenir ? Claude Puel et l'AS Saint-Étienne ont encaissés une 6e défaite ce dimanche après-midi sur la pelouse de Strasbourg (5-1). La position du manager des Verts devient intenable.

AS Saint-Étienne : la défaite de trop pour Claude Puel ?

Claude Puel, entraineur des Verts entre octobre 2019 et octobre 2021.

Le match nul obtenu au forceps avant la trêve contre l'Olympique Lyonnais n'aura finalement été qu'un écran de fumée. L'AS Saint-Étienne a sombré une nouvelle fois ce dimanche après-midi sur la pelouse de Strasbourg. Cinq buts encaissés et le sentiment que l'équipe n'a aujourd'hui plus les moyens de se relever. Avec 6 défaites, 4 matches nuls et toujours aucune victoire, les Verts présentent l'un des pires bilans de l'histoire du club au terme d'une 10e journée de championnat. Le parcours d'une équipe destinée à descendre à l'échelon inférieur si rien ne change.

Le fameux électrochoc réclamé dans ce genre de situation et que de nombreux supporters réclament plus ou moins ouvertement depuis plusieurs semaines. Un appel assumé publiquement par une partie du stade Geoffroy-Guichard fin septembre après la défaite 0-3 contre Nice.

Angers le match de la dernière chance ?

Dans les minutes suivant la défaite contre Strasbourg, des rumeurs sur les réseaux sociaux faisaient état d'un licenciement de Claude Puel. Selon nos informations c'est prématuré. Aucune décision ne devrait être prise avant la rencontre face à Angers ce vendredi (21 heures). Claude Puel dispose donc encore de 90 minutes pour sauver sa tête. Avant de sauver celle des Verts en ligue 1 ?

Le pire bilan d'un entraineur à la tête des Verts

Claude Puel a perdu 47% de ses matchs à la tête de l'AS Saint-Étienne en Ligue 1 (32 sur 68). C'est le pire bilan d'un entraineur à la tête des Verts pour les techniciens à plus de 50 matchs sur le banc stéphanois.

Les supporters lui tournent le dos

Pour la première dans l'histoire entre Claude Puel et l'AS Saint-Étienne, des supporters ont réclamé sa démission lors de la déroute face à Nice le 25 septembre. Contre Lyon le 3 octobre, à l'annonce de son nom, des sifflets sont descendus des travées du Chaudron. Ce dimanche à Strasbourg les 300 supporters qui avaient fait le déplacement ont, en grande majorité, quitté le stade au moment du 4e but Strasbourgeois. Vendredi face à Angers le défiance envers le manager des Verts sera scrutée avec attention et l'ambiance s'annonce électrique.

L'argument financier ne tient plus ?

Parmi les raisons qui peuvent pousser la direction à retarder la fin de l'aventure stéphanoise pour Claude Puel, il y a naturellement eu le résultat positif dans le derby. Pourtant c'est le coût de l'opération licenciement qui les a jusqu'à maintenant amené à réfléchir à deux fois avant de prendre cette décision : l'ancien entraineur de Lyon, Lille et Nice émargerait à 225 000 euros brut par mois. Une somme à multiplier par le nombre de mois restant à son contrat (8) au moment de régler les indemnités et auxquelles il faut ajouter celle de son staff, Jacky Bonnevay en tête. Face au péril sportif, la direction pourrait donc faire le choix de la perte financière. Un moindre mal si par chance ou révolte les Stéphanois parvenaient à sauver leur tête en Ligue 1 en fin de saison.