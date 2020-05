AS Saint-Étienne : le musée des Verts ouvrira dans quelques mois un espace Robert Herbin

Dix jours à peine après le décès de Robert Herbin à l'âge de 81 ans, l'AS Saint-Étienne a annoncé mercredi après-midi que son musée des Verts situé dans une aile du stade Geoffroy-Guichard ouvrira, dans quelques mois, un espace dédié à son entraîneur légendaire.

"Cette expo reflétera notamment, à travers vos messages, l’admiration et la reconnaissance du Peuple Vert à l’égard d’un entraîneur mythique qui s’est construit le plus beau palmarès du football français, et a fait de l'AS Saint-Étienne un club reconnu partout en Europe."

Chacun(e) peut contribuer sur le site du club

Le club précise. "Vos témoignages et souvenirs seront autant d'hommages au Sphinx et feront partie intégrante du futur espace." Vous pouvez laisser votre message sur le site du club.

Depuis dix jours, les hommages se multiplient, du monde du football à celui de la musique classique appréciée par Robert Herbin qui était un vrai mélomane.