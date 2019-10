Saint-Etienne : le stade des frères Grail dans le noir, le CO La Rivière doit arrêter ses entraînements

Le coup de gueule du club de Foot le CO La Rivière à Saint-Étienne. L'éclairage du stade des Frères Grail ne fonctionne plus. Cela fait plus d'un mois qu'ils alertent la mairie de Saint-Étienne. Sans résultat. Et avec le changement d'heure, maintenant, il fait nuit à 18h.

Saint-Étienne, France

"Depuis le début de l'année les éclairages ne marchent plus, explique Yassin Madoui le référent du CO La Rivière. Donc on a prévenu les services de la Ville pour leur dire que l'éclairage ne marchait pas. En fait il n'y a qu'un éclairage qui marche sur quatre. Donc on ne voit plus rien sur les terrains. On a dit à la Ville que quand on passera aux heures d'hiver on ne pourra plus s’entrainer parce qu'à 18h le soleil se couche. C'est ce qu'il s'est passé hier :le soleil s'est couché et on a du intervenir pour arrêter l'entrainement parce que ce n'était plus possible dans ces conditions".

Les entrainements du CO La Rivière débutent à 17h30 pour les enfants et durent jusqu'à 21h pour les plus grands. Le soleil est couché depuis longtemps.

"On ne voit pas le ballon et le pire c'est qu'on ne voit plus les enfants, s'alarme Yassin Madoui. On ne les reconnait plus, on a du mal, si ils se blessent, le temps d'intervenir, on mettra du temps. On ne voit vraiment rien du tout. On n'a aucune solution alternative vu qu'il n'y a qu'un stade dans le secteur sud de Saint-Étienne, c'est le stade des Frères Grail".

Ce stade des Frères Grail est occupé par les 120 licencies du CO La Rivière mais également par les 170 licencies du Sainté United. 300 personnes sont concernées en tout.