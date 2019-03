Saint-Etienne : le stade Geoffroy Guichard épargné par l'homophobie dans les stades ?

Saint-Étienne, France

Les chants homophobes dans les stades de football sont dans le viseur de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Elle s'est dite choquée par les chants entendus lors du dernier PSG-OM, avant de déclarer qu'elle envisageait de sanctionner les clubs pour combattre ce phénomène. La Ministre veut en tout cas prendre à bras le corps le problème et ce mardi elle organisait une réunion avec des responsables de clubs. Une réunion à laquelle assistait Samuel Rustem, le Sadium Manager de l'ASSE, en charge de ces questions.

"Des chants depuis des lustres dans les stades qui relèvent du folklore"

Jean-Guy Riou, le président de l'Union des Supporters Stéphanois, y participait également. Interrogé sur la récurrence de ces propos dans les stades, il a estimé que la question était "compliquée. Des chants peuvent faire penser à de l'homophobie mais ils sont depuis des lustres dans les stades et cela relève plus du folklore". Est-ce grave d'entendre les mots "pédé" ou "enculé" dans un stade, Jean-Guy Riou assure que "tout dépend du contexte. On polémique sur les chants que la Ministre a entendu au Parc des Princes. On polémique moins sur l'ancien capitaine de l'équipe de France qui tient des propos équivalents. C'est choquant, ça n'a rien à faire dans un stade mais c'est passé dans le langage courant".

