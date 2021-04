ASSE : les deux actionnaires annoncent leur intention de vendre le club

La rumeur courait, cette fois c'est officiel. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux actionnaires de l'AS Saint-Étienne annoncent ce mardi soir dans les colonnes de nos confères du Progrès leur intention de vendre le club stéphanois. Dans une tribune, ils reviennent sur leur action depuis 2004, tout en défendant l'actuel entraîneur des Verts Claude Puel.

Un calendrier flou

Le duo dit "avoir confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur". En clair, cette vente ne va pas se faire tout de suite. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent passer la main et tourner une page de l'histoire du club, mais pas n'importe comment. Pour le moment, il n'y pas de calendrier précis sur le timing de la vente, ni sur la valeur du club. Le président du directoire et le président du conseil de surveillance de l'ASSE rappellent que, selon eux, "le foot moderne réclame des moyens financiers de plus en plus importants." Ils promettent de veiller à ce que le prochain actionnaire dispose "des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité."

Un contexte de défiance depuis plusieurs semaines

Cette annonce fait en tout cas figure de bonne nouvelle pour les détracteurs des deux dirigeants. Reste à savoir comment vont les Magic Fans. Le club de supporters avait demandé début avril un rendez-vous avec le duo, tout en l'accusant de nuire aux Verts. De son côté, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne avait lui aussi réclamé "un nouveau souffle à la tête du club", en demandant aussi à Roland Romeyer d'assumer ses déclarations sur sa volonté de prendre du recul.