AS Saint-Etienne : les deux présidents d'accord pour promouvoir Printant entraineur n°1

Saint-Étienne, France

On les dit pas toujours sur la même longueur d'onde mais les deux hommes forts de l'AS Saint-Étienne ont toutes les chances de s'accorder dans les heures qui viennent sur le successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc stéphanois. Roland Romeyer, président du Directoire, a fait de Ghislain Printant son favori, lui qui a l'avantage de connaitre le groupe, d'avoir le respect des cadres et de rendre possible une certaine continuité.

Caiazzo : "Mon favori est Ghislain Printant"

Bernard Caiazzo, président du Conseil de Surveillance, aurait semble-t-il exprimé le désir de voir un entraineur de renom débarquer à Saint-Étienne. Mais ce vendredi matin il confie à France Bleu se trouver sur la ligne de son co-actionnaire : "Mon favori est Ghislain Printant. C'est le conseil que me donne Jean-Louis Gasset. Et je fais confiance à Jean-Louis. Mais on a le temps. On ne joue pas la coupe d'Europe la semaine prochaine. Je n'ai pas encore pu échanger avec Roland Romeyer. Commençons par respecter Jean-Louis qui dirige son dernier match ce soir." Désormais sur la même longueur d'onde, les deux hommes pourraient donc officialiser la promotion de Ghislain Printant dans les heures ou jours qui suivent cette 38e journée de Ligue 1.

Un nouvel actionnaire cet été ?

De retour de son déplacement aux États-Unis avec la LFP, où il a notamment présenté le tournoi de Washington qui aura lieu cet été, avec l'AS Saint-Étienne, Bernard Caiazzo s'est aussi exprimé sur la recherche d'un nouvel actionnaire. Les recherches ont semble-t-il été fructueuses : "nous avançons sur l'arrivée d'un 3e partenaire. Et je peux vous annoncer qu'il y a plus de chance qu'il y en ait qui arrive cet été que l’inverse."