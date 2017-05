AS Saint-Etienne : les dossiers chauds du futur entraineur des Verts

Une page va se tourner à l'ASSE avec le départ dans quelques jours de Christophe Galtier. Son successeur devra reprendre en main un certain nombre de chantiers.

Dans une semaine, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur de l'AS Saint-Etienne. Le coach des Verts aura dirigé les deux derniers matches de sa carrière sur le banc stéphanois, demain à Monaco et samedi à Nancy. D'ici là le club poursuivra sa recherche d'un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Différents noms sont envisagés par l'ASSE avec au moins trois techniciens envisagés par le club : Willy Sagnol, Antoine Kombouaré et Patrice Garande. Lorsqu'il prendra ses fonctions il aura des dossiers chauds à gérer.