AS Saint-Etienne : les enjeux de la rencontre Ghislain Printant- Roland Romeyer

C'est la particularité de la situation : Printant n'est plus en charge de l'équipe première de l'ASSE mais il est toujours salarié du club et touche donc toujours un salaire. Car, il est bon de le rappeler : un club de foot ne peut pas s'affranchir du droit du travail et pour licencier un de ses membres, il doit le faire dans les règles. Ghislain Printant est en CDD avec l'ASSE jusqu'en 2021. Il lui reste 20 mois de salaire à percevoir avec plus d'1,5 millions d'euros de salaire en jeu. Sauf si le club peut justifier cette rupture anticipée de contrat.

Soit par l'inaptitude du salarié : ça n'est pas le cas ici.

: ça n'est pas le cas ici. Soit pour une faute grave . Qu'on le veuille ou non, au regard de la loi, il n'en a pas commis. Titulariser Khazri contre vents et marées cet été n'en est pas une.

. Qu'on le veuille ou non, au regard de la loi, il n'en a pas commis. Titulariser Khazri contre vents et marées cet été n'en est pas une. Autre possibilité : le cas de force majeure . Là non plus cela ne tient pas.

. Là non plus cela ne tient pas. Enfin, il peut y avoir un accord entre l'employeur et le salarié. C'est tout l'enjeu des négociations entre Ghislain Printant et la direction.

L'ex-entraineur des Verts est droit dans ses bottes. Il a taché d'être irréprochable dans sa communication comme dans son investissement au club. Il aurait pu sécher l'entrainement au lendemain de la réception de Wolfsburg quand on lui promettait la porte. Pourtant il était bien sur le terrain pour mener la séance. Roland Romeyer avait en revanche eu des propos publics très durs envers Printant, avant de s'excuser.

Claude Puel, l'exemple

Ironie de l'histoire : sur la pelouse ce mardi après-midi, c'est Claude Puel qui mènera la séance, lui qui fait office d'exemple en matière d'homme qui a dit non à un licenciement qu'il estimait abusif. Durant 5 années de procédure judiciaires il a réclamé 5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour préjudice moral et professionnel. Et en 2016, la Cour de Cassation a rejeté ses demandes.