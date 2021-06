Si tout va bien, les Jeux Olympiques sont prévus du 22 juillet au 7 aout prochain. Pour la 1ère fois depuis 1996, l'équipe de France y participera et elle pourrait bien compter un Stéphanois dans ses rangs : le gardien de but natif de Veauche Etienne Green !

AS Saint-Etienne : les Jeux Olympiques pour Etienne Green ?

Le gardien de but stéphanois est pour l'instant 4e dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France Espoirs. Le mois dernier il a pu intégrer l'effectif appelé à disputer l'EURO des moins de 23 ans, en l'absence du numéro 1 Alban Laffont retenu avec son club du FC Nantes pour les barrages de Ligue 1. Cette fois c'est le numéro 2 Illan Meslier qui a annoncé qu'il ne serait pas disponible pour les Jeux Olympiques. Le gardien de Leeds en Angleterre ne sera pas libéré par son club cet été comme le règlement le permet car les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition de l'UEFA.

Comme Patrick Moreau ? Comme Jean-Louis Zanon ?

Si Étienne Green devait être choisi dans le trio de gardiens par le sélectionneur Sylvain Ripoll, c'est l'AS Saint-Étienne qui décidera de libérer ou non pour ce grand rendez-vous planétaire. Si le club devait dire l'autoriser à manquer le début de saison des Verts, le natif de Veauche serait le 1er Stéphanois à jouer les Jeux Olympiques depuis Patrick Moreau à Atlanta en 1996. On ne peut que lui souhaiter le même succès que Jean Louis Zanon en 1984. Cet été là, après 7 saisons chez les Verts, il rapporte à Saint-Étienne une médaille d'or et un titre olympique remporté face au Brésil, aux Jeux Olympiques de Los Angeles.