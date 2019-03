AS Saint-Etienne : les Magic Fans réclament le report... du match reporté

Saint-Étienne, France

Comme l'ensemble des supporters stéphanois, les ultras stéphanois du Kop Nord ne décolèrent pas après la programmation du match ASSE-Nimes au lundi 1er janvier à 20h30. Initialement fixé le dimanche 31 mars à 15h, il a été décalé au lendemain pour permettre aux forces de l'ordre de se reposer après un samedi qu'on annonce chargé avec 3 manifestations dans Saint-Étienne.

Mais, on le sait, les supporters stéphanois viennent de toute la France et un match le lundi à 20h30 risque de faire sonner creux le Chaudron. Au-delà de ces images peu flatteuses pour le stade le plus réputé de Ligue 1 c'est surtout le message une nouvelle fois envoyé par les autorités à celles et ceux qui font le football aujourd'hui qui ne passe pas, que ce soit l’État ou la LFP.

Dans ce communiqué les Magic Fans 91 demandent donc que l'ASSE ne dispute purement et simplement pas cette rencontre, à cet horaire là.