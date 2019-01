AS Saint-Etienne : les Verts à Nantes pour un match pas comme les autres

Saint-Étienne, France

C'est un match chargé en émotions qui attend les Verts ce mercredi soir à Nantes. Le premier pour les Canaris, plus d'une semaine après la disparition de l'avion d'Emiliano Sala. Un événement qui a suscité une immense vague de soutien à travers des messages venus de la planète entière ou des dons qui ont permis de reprendre les recherche ce weekend. Il n'y aura ni minute de recueil"il y aura de l'émotion partout et il faudra gérer celle des joueurs. Il y a beaucoup de tristesse mais il faut qu'on gagne. C'est la meilleure chose pour sortir de cette situation, pour donner le sourire au club, aux joueurs, à tout le monde. Ça a touché beaucoup de gens. Je n'ai jamais autant reçu de messages de soutien. Ça a pris une dimension mondiale.

Ces derniers jours auront été éprouvants pour la famille du FC Nantes qui avait certes dit au revoir au grand argentin mais qui n'était pas prête à lui dire adieu. Ces ex-coéquipiers et amis vont donc devoir remettre leur habit de footballeur le temps de 90 minutes, faire leur travail, du mieux qu'ils peuvent, face à des Verts au pied du podium. Pour l'entraineur Vahid Halilhodžić

Un match, tout de même

Sportivement, les Nantais restent sur trois défaites et voudront se relancer Même chose pour les Verts 4ème qui retrouvent la Ligue 1 après le derby perdu dans le Chaudron il y a dix jours et l'humiliation 3-6 en 16ème de finale de Coupe de France contre Dijon. Question qui peut paraitre malhabile : est ce que les Verts peuvent profiter sur le terrain de ce contexte extra-sportif ? Il faut se la poser parce que les Nantais ont bénéficié de deux reports de match pour gérer cette situation exceptionnelle. Et aujourd'hui cette rencontre doit se jouer et les Stéphanois n'ont aucune arrière pensée à avoir. Ils participeront à leur manière à l'hommage qui sera rendu à Emiliano Sala. Sur le terrain ils vont constater la tristesse des Canaris, leur émotion aussi d'arriver à la Beaujoire sans lui, de retrouver le vestiaire sans lui, de donner le coup d'envoi sans lui.

Mais attention car les Nantais auront sans doute aussi ce petit supplément d'âme. Cette volonté de rendre hommage à Sala de la meilleure des manières en l'emportant. Un exemple : Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina, décédé dans son sommeil, il y a presque un an. Énorme émotion en Italie et sur la planète foot. Pour le premier match sans lui, au milieu de nombreux hommages, ses coéquipiers étaient parvenu à surmonter leurs émotions intenses pour s'imposer.