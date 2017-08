AS Saint-Etienne : les Verts ont les cartes en main pour rester en haut du classement

Après le déplacement à Paris ce vendredi, l'ASSE profitera d'un calendrier à sa portée jusqu'au derby (12e journée) au regard de l'ambition dans le jeu d'Oscar Garcia et des valeurs exprimées depuis trois semaines.

L'ASSE n'en finit plus de grimper au classement de la Ligue 1. Une réussite inédite pour commencer une saison depuis 44 ans qui permet à Oscar Garcia et à son groupe de déjà voir les prochaines semaines avec de la sérénité et un matelas de points qui pourrait être utile plus tard dans la saison. Certes les Stéphanois ont un rendez-vous plus que relevé vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris-Saint Germain, mais ce début de saison parfait, sans aucun but encaissé, leur donne le droit de se rendre dans la capitale avec un droit à l'erreur. D'autant que le calendrier stéphanois est taillé pour permettre aux Verts de poursuivre sur leur lancée jusqu'au mois de novembre.

16 points sur 21 après le PSG ?

Si les joueurs d'Oscar Garcia poursuivent sur ce mélange de réussite et de volonté de progresser ensemble, ils ont l'occasion de mettre à profit un enchainement de matches à leur portée. A domicile, ils recevront Angers, Rennes, Metz et Montpellier. Ils se déplaceront à Dijon, Troyes et Toulouse. Une série qui amènera les Stéphanois jusqu'à la 12e journée et le derby à domicile. A partir de là les oppositions deviendront plus relevées mais Oscar Garcia et son staff peuvent se permettre de viser 16 ou 17 points sur les 21 possibles. Avec autour de 25 points, ils seraient avec quasi certitude sur le podium au moment d'affronter Lyon. Du foot-fiction qui prendrait de la valeur si la qualité du jeu progressait dans le sens voulu par le coach catalan, si sur le terrain et dans le vestiaire le groupe continuait de proposer cette image d'un collectif uni et prêt à aller au combat, et si des joueurs comme Pierre-Gabriel, Selnaes, Dabo, Bamba et Diony poursuivaient sur leurs prestations estivales.