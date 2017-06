AS Saint-Etienne : les Verts ont repris l'entrainement devant plus de 500 supporters

Après une quarantaine de jours d'inactivité, les joueurs de l'ASSE ont retrouvé le chemin du centre d'entrainement de l'Etrat ce lundi. Une première séance ouverte au public à laquelle ont notamment participé les deux groupes de supporters ultras.

Les jambes étaient sans doute un peu rouillées et le corps un peu plus lourd qu'au mois de mai dernier ! Les Verts ont donc repris l'entrainement ce lundi à l'Etrat après une quarantaine de jours de coupure. L'occasion de se retrouver même si certains joueurs ont passé quelques jours de vacances ensemble. L'occasion surtout de découvrir Oscar Garcia, celui qui dirigera cette saison l'ASSE. Ce retour au terrain s'est fait dans l'intimité le matin avant d'accueillir le public pour une séance ouverte en fin de journée et à laquelle des dizaines de supporters ont assisté en répondant notamment à l'appel des groupes ultras.

Les ultras sont là pour mettre l'ambiance dans la tribune Aimé Jacquet pour le premier entraînement de la saison. #ASSE pic.twitter.com/33teF5fRgp — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 26, 2017

L'entrainement a eu lieu sur le terrain d'honneur (terrain Aimé Jacquet), de manière à pouvoir accueillir tous les supporters dans la tribune le Coq Sportif. Une demie-heure avant l'entrainement, il y avait déjà une centaine de supporter devant l'Étrat. Un groupe d'une vingtaine de joueurs participe à la session. Sans notamment Perrin, Kevin Monnet-Paquet, Beric, Selnaes, Soderlund, Pogba.

Une petite centaine de personnes patientent déjà à l'Etrat à 30 minutes du début du 1er entraînement public de la nouvelle saison. #ASSE pic.twitter.com/0YOmAFZ1PO — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 26, 2017

Dans les tribunes, plusieurs de centaines ont fait le déplacement.

La tribune du terrain principal pleine à craquer avt le 1er entraînement public de la saison et la première apparition d'Oscar Garcia #ASSE pic.twitter.com/rUKJ8Xh2oM — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 26, 2017

La tribune du terrain Aimé Jacquet est tellement pleine (500 places assises) que l'accès au bord du terrain est autorisé. #ASSE pic.twitter.com/YDjanvoDLk — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 26, 2017

1er rassemblement public pour les Verts d'Oscar Garcia. Sans René Lobello, l'adjoint de Galtier brille par son absence. #ASSE pic.twitter.com/L7JSHqlkgn — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 26, 2017