3e match amical pour les Verts ce mercredi soir (17h30), à moins de 10 jours de la finale de la Coupe de France contre le PSG au Stade de France. L'AS Saint-Étienne accueille les Belges de Charleroi pour se tester une nouvelle fois après deux victoires convaincantes contre Rumilly et Nice.

AS Saint-Étienne : les Verts se testent en amical face à des Belges, deux fois

La rencontre se jouera à l'Etrat, encore à huis clos, pour poursuivre la revue d'effectif des Verts. Histoire de travailler la meilleure défense possible en l'absence de William Saliba pour la finale. continuer de créer des automatismes en attaque pour des Verts qui ont marqué 8 buts en 2 matches amicaux. Confirmer l'ampleur prise par Charles Abi et emmagasiner de la confiance et quelques certitudes qui seront bien utiles au moment d'affronter le Paris Saint Germain.

C'est donc une petite histoire belge que vont nous raconter les footballeurs stéphanois cette semaine. Contre Charleroi ce soir et Anderlecht, dans le Chaudron, samedi après midi (15h30). Deux clubs de 1ère division belge. Un championnat que l'ASSE connait bien pour avoir affronté ces dernières années en Ligue Europa La Gantoise et justement Anderlecht. Des formations en rodage mais en montée en puissance puisque le championnat belge reprendra bien avant le français, le 8 aout prochain.