AS Saint-Etienne : Loic Perrin blesse Mbappé, les supporters parisiens deviennent fous

Ce n'est pas la sortie du Stade de France ni la fin de carrière qu'il avait imaginé. Loic Perrin vit parmi les heures les plus compliquées de sa carrière depuis vendredi soir. A la 32e minute de la finale de Coupe de France contre le PSG, le défenseur stéphanois est expulsé pour une faute évidente sur Kylian Mbappé. Il reçoit d'abord un carton jaune puis un rouge après intervention de la VAR. Sur l'action l'attaquant parisien est blessé à la cheville. Il sera forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon la semaine prochaine et devrait aussi manquer la reprise de la Ligue des Champions.

Depuis cette expulsion, les réseaux sociaux et leur anonymat donnent lieu à un déversement de haine et de violence sur le capitaine de l'ASSE qualifié de boucher par les supporters parisiens, outrés de voir leur star au sol et effrayés de ne pas le compter dans l'effectif lors des prochaines échéances européennes.

Un "boucher" au CV léger

Il est parfois difficile de voir autre chose que la beauté de son club et le génie de ses joueurs quand on encourage depuis 2011 la formation qui rafle tout sur son passage et qui se permet de recruter parmi les meilleurs joueurs du monde mais une connaissance minimale du football est parfois utile. Elle permet de constater qu'un "boucher" expulsé 2 fois dans sa carrière ferait mieux de se reconvertir si le sang et la blessure était son ambition, que Loïc Perrin a bien assez souffert des blessures lui-même pour les infliger volontairement à d'autres et que l'ensemble de la Ligue 1 reconnait le Stéphanois pour sa gentillesse, son humilité et son respect des adversaires. La sortie après la rencontre de Thomas Tuchel n'arrange rien. Le technicien allemand sous-entendait en effet que face au PSG, l'ASSE venait essentiellement pour blesser plutôt que pour jouer. Les Parisiens ont sans doute étaient forcés de recevoir eux aussi 4 cartons jaunes pendant la finale.

Certains tentent vainement de prendre la défense de Loic Perrin depuis vendredi arguant que le football est un sport de contact tandis que d'autres rappellent que les Parisiens n'ont jamais été des enfants de chœur face aux Stéphanois, en témoigne la grave blessure de Renaud Cohade à cause de Thiago Motta en janvier 2015 qui vaudra au milieu de terrain des Verts des mois de galère pour se remettre d'une rupture des ligaments croisés. Les avis médicaux sont unanimes : on se remet bien plus rapidement d'une entorse de la cheville.