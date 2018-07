Loïs Diony est de retour à Saint-Étienne après une pige de six mois à Bristol City (deuxième division anglaise) où il était prêté. L'attaquant est resté mué toute la saison dernière (0 but en matchs officiels). Sous contrat jusqu'en juin 2021, il devrait rester à Saint-Étienne cette saison.

Saint-Étienne, France

Diony qui sort d'une saison cauchemardesque a fait son retour à Saint-Étienne. Son dernier but en championnat remonte au 14 mai 2017, c'était lors de la 37ème journée de ligue 1. Le natif de Mont-de-Marsan portait alors les couleurs de Dijon et concluait de la meilleur des manières sa plus belle saison (11 buts en 35 matchs). Mais depuis rien ne va. Symbole du mal-être des Verts lors de la première moitié de la saison 2017-2018, le joueur ne s'est pas relancé à Bristol City (deuxième division anglaise) où il n'a pas marqué. Inévitablement, sa situation interroge.

En privé Diony répète qu’il veut rester

En tout cas le joueur, à qui il reste trois années de contrat, souhaite étirer l'aventure stéphanoise au moins une saison supplémentaire. Il le répète à l’envie en privé. Diony est convaincu qu'il peut se relever et marquer à nouveau. Les dirigeants stéphanois s’interrogent. Difficile néanmoins de brader un joueur acheté près de 10 millions d'euros il y a un an. D’autant plus qu’il pourrait rendre des services s’il retrouve son football. Pour le moment, le joueur passé par la réserve du centre de formation du FC Nantes est le seul avant-centre de niveau "ligue 1" avec Robert Beric. On prête à Jean-Louis Gasset la volonté de relancer le joueur de 25 ans.

Ce qu'il faut, c'est lui donner confiance"- David supporter de l'ASSE

Parmi les supporters, beaucoup croient encore au potentiel de Loïs Diony. « Il savait marquer des buts il y a quelques mois, ce n'est pas parti comme ça" affirme Marc, un habitué de L'Etrat. "Ce qu’il faut, c’est lui donner confiance, ça va revenir" estime David. Néanmoins certains demandent à voir et jugeront sur pièce " je ne sais pas s’il faut le conserver, c’est à lui de tout faire pour rester. On a rien vu alors qu’il a coûté très cher".