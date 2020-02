AS Saint-Étienne - Loïs Diony : "Quand tu n'es pas tueur tu te fais tuer"

Saint-Étienne, France

Les Verts sont dans une sale spirale. Nouvelle défaite dimanche après-midi à Montpellier, 1-0, leur 3e revers d'affilée en Ligue 1, le 7e lors des huit derniers matches.



L'ASSE reste 15e au classement ce lundi mais voit les Nîmois 18e et barragistes revenir à quatre points. Rien de rédhibitoire bien sûr, mais de quoi changer rapidement d'habitude tout de même. C'était l'avis de l'attaquant stéphanois Loïs Diony après le match.



"On a du mal à concrétiser nos occasions. On fait une bonne première mi-temps. Après c'était peut-être plus difficile pour nous à onze contre dix parce qu'ils menaient au score. Ils sont restés bas et groupés."

"Ils ont une occasion franche, peut-être deux. Et ils gagnent le match sur ça. Ils ont été solides. Nous, faut qu'on soit plus tueurs devant. C'est ça le haut niveau. Quand t'es pas tueur devant, tu te fais tuer."



"Après, non, je ne suis pas inquiet. On a un groupe avec des joueurs d'expérience qui savent gérer ce genre de situation."

Les Stéphanois n'ont cependant pas le temps de gamberger à l'entame d'une semaine décisive mardi, après une journée de repos ce lundi. Les Verts seront à Nancy jeudi (21h) face à Épinal (N2) en quart de finale de la Coupe de France, avant de se déplacer à Brest dimanche (17h) en championnat.



