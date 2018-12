AS Saint-Etienne / Marseille reporté au mercredi 16 janvier, la semaine du derby

Saint-Étienne, France

La Commission des Compétitions a décidé de reprogrammer les six matchs reportés de la 17ème journée au 15 et 16 janvier 2019. Les rencontres AS Monaco/OGC Nice et AS Saint-Etienne/Olympique de Marseille se dérouleront le mercredi 16 janvier à un horaire qui reste à déterminer, en raison de la programmation d’Olympique de Marseille / AS Monaco le dimanche 13 janvier.

🚨 La Commission des Compétitions de la @LFPfr a décidé de reprogrammer les 6 matchs reportés de la 17e journée les mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019 ➡ https://t.co/yzTze9Pn4F 🗓️



Les quatre autres rencontres seront fixées le 15 ou 16 janvier après discussion avec les diffuseurs officiels de la Ligue 1 Conforama. Ce qui signifie que les Verts auront deux réceptions dans la même semaine, celle des deux Olympiques, Marseille le mercredi puis Lyon le dimanche 20 janvier à 21h dans le Chaudron pour le derby retour, après la défaite de l'ASSE au match aller (1-0) au Groupama Stadium.

Hier, à la demande de la Préfecture de la Loire, la LFP a reporté la rencontre AS Saint-Etienne / Olympique de Marseille, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce dimanche 9 décembre à 21h.