Metz, bien mieux qu'un chemin de croix pour l'AS Saint-Etienne ce dimanche

Saint-Étienne, France

Le jeu de mots est facile mais il tient à la bonne forme des Verts en ce début d'année.

Avec trois victoires d'affilée dont une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France mardi à Monaco, qui fait espérer à Mathieu Debuchy un voyage fin avril au Stade de France, l'ASSE doit d'abord enchainer en Moselle dimanche après-midi, pour tenter de retrouver la première partie du classement de la Ligue 1.

Un match pour faire la bascule au classement

Avec neuf points d'avance sur le 18e et barragiste Amiens, et six points de retard sur la 4e place européenne occupée par Lille, les Verts savent l'importance de cette rencontre "bascule", après avoir renoué avec la victoire en championnat contre Nîmes le week-end dernier, et avant de recevoir Marseille mercredi soir dans le Chaudron.

Cependant, il va falloir se méfier du club à la Croix de Lorraine, 18e, mais qui reste sur quatre matches sans défaite en championnat dont une victoire à Reims lors de la dernière journée. Il faut se souvenir que les Grenats étaient venus s'imposer dans le Chaudron au match aller (1-0), actant le départ de Ghislain Printant du banc stéphanois.

Avec Diony et Maçon, mais toujours sans Kolo

Sur le départ au mercato, Loïs Diony est dans le groupe pour le déplacement à Metz, ainsi qu'Yvann Maçon, la recrue en provenance de Dunkerque. Pas de Harold Moukoudi prêté à Middlesbrough (tout comme Alpha Sissoko au Puy) mais les retours de blessure de Charles Abi (mollet) et Zaydou Youssouf (genou) absent des terrains depuis Noël.

Parmi les absents, Arnaud Nordin à priori blessé, Gabriel Silva malade ces derniers jours, et Ryad Boudebouz toujours convalescent, sont restés dans le Forez ce week-end. Quant à Timothée Kolodziejczak, présent à l'entrainement cette semaine, il reste écarté du groupe après sa mésentente avec le manager des Verts, Claude Puel.

La charnière Saliba-Fofana reconduite?

Pas sûr. En conférence de presse cette semaine, Claude Puel a salué la performance de ses deux pépites à Monaco mardi, face notamment à Wissam Ben Yedder. Mais le manager des Verts sait qu'il lui faut encore les polir. C'est pourquoi, l'un d'eux pourrait être associé à Loïc Perrin ce dimanche, si l'ASSE joue avec quatre défenseurs.

Mathieu Debuchy en pleine bourre

En grande forme ces dernières semaines, auteur du but de la qualification en 16e de finale de Coupe de France au Paris FC le mois dernier, le latéral droit (34 ans) n'envisage pas pour l'instant de mettre un terme à sa carrière, ni de penser à la suite, même s'il souhaite "rester dans le foot". Comme l'a souligné Claude Puel, il lui reste un an de contrat.

Metz (18e) / ASSE (15e), coup d'envoi 17h, dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.