Saint-Étienne, France

Jusqu'ici tout va bien ! L'AS Saint-Étienne est dans les meilleures conditions pour accueillir le vice-champion de France ce vendredi soir. Les Verts sont sur une série de deux victoires consécutives. Ils sont 6ème avec 12 points. Étonnamment après sept journées Monaco est 18ème.

Le football est sans pitié - Jean Louis Gasset

Depuis le début de la saison le club de la principauté est méconnaissable. Une seule victoire en sept journées et surtout une 18ème place au classement. Les Verts vont-ils profiter de ce mauvais début de saison de Monégasque pour enfoncer Monaco? En tout cas c'est la volonté de Jean-Louis Gasset "On n'est pas amnésique, on se souvient de l'année dernière (NDLR 15 décembre 2017, 0-4 pour Monaco), le football est sans pitié, au bout de trois minutes le match était plié. Je n'ai pas oublié, quand vous êtes dans une bonne dynamique il faut en profiter".

Néanmoins le coach de Saint-Étienne sait que "Monaco est une bonne équipe". Elle dispose de bons nombres de jeunes joueurs prometteurs en plus d'éléments qui ont de l'éxpèrience comme Radamel Falcao (3 buts, aucun Stéphanois ne fait aussi bien).

Groupe de l'ASSE Stéphane RUFFIER; Jessy MOULIN; Stefan BAJIC; William SALIBA; Timothée KOLODZIEJCZAK; Gabriel SILVA; Loïc PERRIN; Neven SUBOTIC; Mickaël PANOS; Yann M'VILA; Rémy CABELLA; Wahbi KHAZRI; .Ole SELNAES; Assane DIOUSSE; Loïs DIONY; Arnaud NORDIN; Yannis SALIBUR; Romain HAMOUMA; Kévin MONNET-PAQUET; Robert BERIC.