AS Saint-Etienne : On ne va pas se quitter comme ça Christophe Galtier !

Dimanche face au Paris Saint-Germain, l'entraineur de l'ASSE recevra un hommage du public qui sera d'autant plus appuyé si celui-ci confirme avant cette semaine qu'il quitte bien le club à la fin de la saison.

C'est une semaine pas comme les autres qui débute pour l'ASSE car les Verts disputent dimanche prochain le denier match de la saison à domicile à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1 face au PSG. Ce devrait être le dernier match de Christophe Galtier à Geoffroy Guichard même s'il ne l'a toujours pas confirmé. S'il devait partir, chacun gagnerait à ce qu'il l'annonce avant de recevoir les Parisiens pour recevoir l'hommage du peuple vert.

Christophe Galtier attend peut être la fin de la négociation concernant la dernière année de son contrat qu'il ne souhaite pas honorer. Mais peu importe comment il va le faire, il doit dire cette semaine qu'il quitte l'ASSE, dans un journal, sur une radio, en conférence de presse vendredi midi. Car il mérite un hommage définitif, pas un au revoir indécis. Il mérite une célébration du club et des supporters à la hauteur de ce qu'il va laisser dans le livre d'histoire de l'ASSE : des derbies gagnés, 4 saisons en Ligue Europa, une Coupe de la Ligue. C'est ce dont on se souviendra. Rapidement on aura oublié que ces deux dernières saisons le jeu s'est effrité. On se rappellera du duel face à Manchester United cet hiver, du peuple Vert au Stade de France en 2013, qu'il est le 3e entraineur stéphanois à avoir dirigé le plus de matches dans l'histoire du club, qu'il ne rend pas l'ASSE mal en point. Christophe Galtier peut aussi choisir de réserver cette annonce aux supporters, au micro, dimanche dans le Chaudron. Comme un dernier face à face entre le public et lui. Parce qu'on ne se quitte pas comme ça après 7 années de relation.