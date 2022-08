Après la défaite et le non-match à Dijon le weekend dernier, Laurent Batllès devrait revoir sa copie stratégique et repasser dans un système "plus rationnel" à l'occasion de la réception de Nîmes (ce samedi, 15h sur France Bleu Saint-Etienne Loire) en ouverture de la 2e journée de Ligue 2.

AS Saint-Étienne - Nîmes : des Verts sans doute moins ambitieux et déjà dans l'urgence

Les Verts resteront quoiqu'il arrive tout en bas du classement de Ligue 2, quel que soit le résultat de leur match ce samedi après-midi en ouverture de la 2e journée de Ligue 2. Avec les 3 points de pénalité qu'elle n'a pas réussi à effacer le weekend dernier, une victoire lui permettrait seulement de revenir dans le positif, tandis qu'avec un match nul ou une défaite, la pression serait encore plus grande dans les semaine qui viennent. Les footballeurs stéphanois verraient de nombreux concurrents prendre déjà largement leurs distances au classement.

Face à l'urgence, Laurent Batllès devrait présenter un plan de jeu beaucoup moins ambitieux que lors du déplacement à Dijon. L'entraineur de l'AS Saint-Etienne souhaite cette mettre en place un système à trois défenseurs centraux avec 1 piston de chaque côté. Système qui ne fonctionne qu'avec une grande densité physique et une communication collective impeccable. Aujourd'hui, il est peut-être finalement trop tôt pour en faire la base du jeu des Verts : "Il est possible que je fasse quelque chose de beaucoup plus rationnel et que j'attende un petit peu que des joueurs arrivent pour pouvoir repartir sur un système qui sera peut-être le notre".

"Pas de maitrise technique"

En repassant à un dispositif plus traditionnel pour la réception de Nîmes, avec sans doute 4 défenseurs et une animation de jeu moins alambiquée, Laurent Batllès joue la carte de la sécurité. Il prouve aussi qu'il est capable de se remettre en question. Il faut de toute façon, être patient prévient le défenseur Jimmy Giraudon : "Je l'ai vécu à Troyes avec le coach et cela avait mis du temps à se mettre en route. C'est un système qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et de maitrise technique. A Dijon on n'a pas eu cette maitrise technique et c'est pour cela qu'on a été mis en difficulté défensivement".

Les Verts sont finalement aujourd'hui dans situation prévisible : celle d'une équipe dont on attend des résultats immédiats alors qu'elle est quasiment repartie de zéro il y a moins de deux mois.

La compo

