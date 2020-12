Saint-Etienne / Nîmes Olympique en direct sur France Bleu Gard Lozère

Dix-neuvièmes et donc avant-derniers de Ligue 1 avant leur déplacement à Saint-Etienne ce dimanche après-midi, les joueurs du Nîmes Olympique sont au pied du mur, à quelques jours de Noël et de la mi-saison (dernier matchde 2020 mercredi à domicile face à Dijon). Les hommes de Jérôme Arpinon restent sur une série de quatre défaites consécutives : 0-3 à Monaco, 0-2 face à l'Olympique de Marseille, 0-3 à Lorient et 0-2 contre Nice aux Costières. Quatre revers donc, et surtout aucun but marqué depuis le 22 novembre (1-0 à Reims).

Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Gard Lozère, avec les commentaires de Romain Collet-Gaudin, Patrick Champ et Luc Carrascosa. Coup d'envoi 15h.