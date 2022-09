AS Saint-Étienne : objectif remontée pour Laurent Mortel, nouveau coach de la section féminines

La saison dernière il entraînait Soyaux, pensionnaire de D1 Arkéma. Laurent Mortel a depuis remplacé Jérôme Bonnet sur le banc des Vertes.

Un été pour s'acclimater à Saint-Étienne, et pour préparer cette première saison en D2. La relégation a été presque évidentes pour les stéphanoises : leur saison passée a été cataclysmique, une seule victoire pour quatre matches nuls et 18 défaites. Seulement 19 buts marqués, contre 61 encaissés.

Une préparation réussie pour l'entraîneur

Les Amazones se sont depuis rassurées : elles ont remporté trois de leurs cinq matches de préparation au mois d'août (0-6 contre Orléans ,1-4 contre Rodez, 4-0 contre le Puy Foot). Mais le match qui a le plus marqué Laurent Mortel lors de cette préparation, c'est une défaite (1-0) contre les rivales lyonnaises : "On a été très solidaires dans ce match là. On a été en capacité de marquer, malheureusement on a pas eu cette réussite. Mais le fait de ne pas accepter de prendre et de continuer à jouer vers l'avant .. je pense que cette année le jeu sera porté sur une maîtrise collective, de manière à poser problème à l'adversaire et à scorer un maximum."

Scorer un maximum, avec un objectif, remonter en D1 Arkéma le plus vite possible. "C'est en tout cas ce que je suis venu chercher," glisse Laurent Mortel. Il s'attelle à la tâche avec un effectif remanié : onze joueuses recrutées pendant le mercato. Elles ne sont que neuf rescapées de la saison de la descente à avoir prolongé à l'intersaison. A noter que la vétérane Audrey Chaumette a quitté cet été l'AS Saint-Étienne, après dix ans passés au club.

Le point sur le recrutement estival de l'ASSE Féminines