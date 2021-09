A l'occasion de la 8e journée de Ligue 1 de football, les Aiglons, 7e du championnat se déplacent chez les Verts, avant dernier. L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier va retrouver l'ASSE. Il va devoir se passer de Kluivert, Boudaoui et Dolberg blessés.

AS Saint-Etienne - OGC Nice : le match des retrouvailles

Ce déplacement à St Etienne a une saveur particulière pour Christophe Galtier. Le technicien de l'OGC Nice a été à la tête des Verts pendant huit saisons entre 2009 et 2017. Il avoue qu'il a toujours un regard très attentif sur le parcours des Verts. Pour l'entraîneur du GYM, il y a beaucoup de bons souvenirs avec les gens au club et avec les supporters. Christophe Galtier s'attend à un stade où il va y avoir beaucoup de supporters, où il y beaucoup de passion, avec une magnifique passion.

C'est agréable de retourner au Chaudron.

Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne va lui aussi retrouver les Aiglons. Le technicien de 60 ans est resté à Nice entre 2012 et 2016. Christophe Galtier a beaucoup de respect pour Claude Puel. "Il a bâti dans tous les clubs où il est passé". Christophe Galtier ajoute à propos de Claude Puel :

Il force le respect pour sa capacité à résister à beaucoup de pression.

Pour l'OGC Nice, il faut prendre des points à St Etienne et oublier la défaite à Lorient mercredi soir. Après le déplacement en Bretagne, le GYM a perdu deux places au classement et sont désormais 7e de la Ligue 1 de football. Pour ce voyage dans la Loire, la préfecture à limiter le nombre de supporters niçois à 200.

Trois joueurs majeurs absents à St Etienne

Pour ce nouveau déplacement, le deuxième en une semaine, Christophe Galtier devra faire sans Justin Kluivert, Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui, tous les trois sont blessés. Autre casse-tête pour le technicien du GYM, qui va tirer les pénaltys. Après les deux échecs d'Amine Gouiri, le coach a pris le temps de parler et d'écouter le joueur.

Il ne doit pas être pris par le doute.

L'entraineur niçois a conseillé à Amine Gouiri d'avoir plus de variation, plus de maîtrise dans le geste technique. Christophe Galtier estime que ces deux échecs vont faire grandir son joueur. "Il est touché car il sait que ça coûte des points à l'équipe". En cas de pénalty à tirer à St Etienne, il faudra voir qui d'Andy Delort ou d'Amine Gouiri le fera. C'est aux joueurs de décider et de le sentir estime Christophe Galtier.