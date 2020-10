Saint-Etienne - OGC Nice : dynamiques inversées dans le Chaudron

Pendant que les Aiglons se remplument, les verts se vident. Patrick Vieira récupère pour ce déplacement à Saint-Etienne les milieux Hicham Boudaoui et Danilo. Blessés depuis le début de saison, ils sont à nouveau disponibles. Déjà revenu dans le groupe avant la trêve internationale, le défenseur brésilien Robson Bambu pourrait lui aussi réintégrer l'équipe, alors qu'il n'a pas joué depuis la 1ere journée et sa blessure contractée face au RC Lens (2-1).

Alexis Claude-Maurice et Youcef Atal, tous les deux touchés à la cuisse, devraient eux aussi reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. En revanche la recrue de dernière minute Jeff Reine-Adélaïde traîne toujours une blessure à la cuisse et ne jouera pas dans le chaudron. Taclé sévèrement en Angleterre mercredi, l'attaquant Kasper Dolberg est lui aussi forfait.

Blessés, suspendus... les Verts très diminués

Côté Stéphanois, c'est donc une hécatombe. Notamment en défense. Déjà privé de sa pépite Wesley Fofana, parti en fin de mercato à Leicester, l'ancien entraîneur du Gym Claude Puel doit aussi faire sans un autre ancien Aiglon pour composer son arrière-garde. Timothée Kolodziejczak est suspendu et ne pourra pas glisser sur le côté gauche de la défense, où le titulaire de ces dernières semaines, Yvann Maçon, s'est gravement blessé au genou sous le maillot de l'équipe de France espoir cette semaine. Mathieu Debuchy est très incertain et au milieu Yvan Neyou est suspendu. Enfin en attaque, le jeune Charles Abi est toujours absent, blessé depuis mi-septembre.

"Quant on veut être un grand club il faut être prêt à jouer tous les trois jours" Patrick Vieira Copier

Ces absences noircissent un tableau vert devenu grisâtre depuis quelques semaines. Après un début de saison en trombe (3 victoires pour démarrer), l'ASSE reste sur trois matchs sans succès. La bascule s'est opérée à Nantes mi-septembre. Après avoir menés 2-0 à la Beaujoire, les verts ont été rattrapés et ont enchaîné avec deux défaites face à Rennes (0-3) et à Lens (2-0). Rajeuni par Claude Puel cet été, le groupe stéphanois semble un peu juste pour maintenir un niveau de performance élevé et régulier et l'objectif affiché par l'entraîneur dans le journal L'Equipe ce vendredi est bien de poser les bases d'un projet qui doit briller dans les deux ou trois prochaines années.

Le début d'un marathon pour les Aiglons

A Nice, plus question d'attendre. Le club entame ce week-end un marathon de sept matchs en 22 jours et Patrick Vieira se sait très attendu. "On ne veut pas calculer, on ne veut pas choisir. On a la chance d'être qualifié en Europe alors on va la jouer à fond. Ce sera à moi de trouver la solution pour garder cette fraîcheur." Après le trou d'air du mois de septembre (2 défaites et un nul), le Gym s'est rattrapé en ramenant un point de Bordeaux (0-0) et en battant des Nantais réduits à dix presque tout le match (2-1). Pas de quoi sauter au plafond, mais une montée en puissance qui demande confirmation. Avant d'entamer une campagne européenne déjà dans toutes les têtes avoue Patrick Vieira. "On sent bien sur de l'excitation mais ce qu'il faut c'est ne pas jouer les matchs avant d'y être. Ne soyez pas inquiets, on est bien concentré sur ce match à Saint-Etienne avant de penser à l'Europe."

La 7e journée de Ligue 1 Saint-Etienne - Nice est à vivre en direct et en intégralité dès 16h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.