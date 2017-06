AS Saint-Etienne : Oscar Garcia coach 2.0

Le coach des Verts est actif sur les réseaux sociaux, à la manière des grands entraineurs du championnat qui utilisent également ce moyen de communication.

C'est cette semaine que le nouvel entraineur Oscar Garcia va se mettre au travail. Il devrait revenir en milieu de semaine à Saint-Étienne pour préparer la reprise de l'entrainement de lundi prochain. Les supporters vont progressivement apprendre à connaitre l'entraineur espagnol. Oscar Garcia qui a une particularité par rapport à son prédécesseur : il communique sur les réseaux sociaux.

Doblete 2017!! Gute Arbeit!! Good job!! Thanks!! Danke!! pic.twitter.com/llbe2EIRiD — Òscar García Junyent (@oscargarciaj) June 2, 2017

C'est une vrai différence par rapport à Christophe Galtier qui misait tout dans sa communication sur les micros plutôt que sur les portables. Celles et ceux qui suivent Oscar Garcia sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. En revanche, lui a une particularité sur Twitter, il n'est abonné à aucun compte, pas même celui de l'ASSE. Le Catalan joue la sobriété jusque dans sa biographie où il est simplement indiqué en espagnol : "Entraineur de football". Twitter, Garcia l'utilise avec parcimonie, pour partager des tweets positifs qui le concerne lui ou le club.

C'est par Twitter qu'il a aussi publié une lettre aux supporters de son ancien club de Salzburg à qui il n'a pas dit au revoir convenablement.

Les messages écrits sont rares, souvent traduits en plusieurs langues.

Nice time, good teams and good football at the Academy! Schöne Zeit, starke Teams und guter Fußball in der Akademie! pic.twitter.com/HA0H1o7Qlt — Òscar García Junyent (@oscargarciaj) August 11, 2016

Il y a quelques semaines il avait attaqué la présidence de son club autrichien qui apparemment le bloquait. Message qu'il a ensuite supprimé. Dernière particularité, son staff proche est aussi sur les réseaux sociaux. Enrique Sanz et Ruben Martinez ont un compte twitter. Tout cela est rare, voire exceptionnel en Ligue 1. Ils ne sont que 4 entraineurs de Ligue 1 actifs sur les réseaux sociaux : Pascal Dupraz, Rudi Garcia, Léonardo Jardim et Unai Emery.