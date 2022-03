Rémy Cabella de retour chez les Verts ? Pascal Dupraz réagit

"Cabella ? Alors comment je vais me sortir de cette question ? s'est d'abord amusé Pascal Dupraz ce jeudi en conférence de presse avant le déplacement à Lille. Le technicien Stéphanois n'a pas pu échapper à cette question qui taraude de nombreux observateurs et supporters de l'AS Saint-Étienne : Et si Rémy Cabella revenait chez les Verts ?

Il suffisait d'être présent à la boutique de l'ASSE avant le match contre Metz le week-end dernier pour s'en rendre compte. L'ancien attaquant des Verts (2017-2019) a encore de nombreux admirateurs dans le Forez et beaucoup ont d'ailleurs réclamé son retour au milieu des dizaines de selfies et autographes que Rémy Cabella a pu offrir aux supporters.

Quand il était en France c'était un bon joueur - Pascal Dupraz

L'attaquant ayant été libéré de son contrat par Krasnodar et la FIFA ayant autorisé les joueurs qui évoluaient dans le championnat Russe à retrouver un club avant la fin de saison, il pourrait, si les deux parties tombent d'accord, s'engager chez les Verts.

"Tout se fait de manière extrêmement collégiale a exposé Pascal Dupraz au sujet d'une éventuelle arrivée. Nous somme quatre personnes (Lui, Soucasse, Rustem et Perrin) et aucune de ces quatre personnes n’est venue en voir une autre pour lui intimer la conviction qu’il était bon de recruter un autre joueur. Je vous laisse vous adresser à Loïc Perrin (présent dans la salle) car moi je suis le plus petit des quatre par la taille et par la hiérarchie. Rémy Cabella ? Je l’ai perdu de vue, mais quand il était en France c’était un bon joueur : électron libre, déstabilisateur, créateur".