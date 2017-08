AS Saint-Etienne : on vous explique pourquoi la pelouse est déjà aussi dégradée

Vous l'avez sans doute remarquée au stade ou à la télévision : la pelouse du Stade Geoffroy Guichard est déjà en souffrance après seulement deux matches cette saison. Elle a été changée cet été et n'a pas eu le temps de s'enraciner correctement.

Lors de la réception d'Amiens samedi, la pelouse ressemblait plutôt en fin de rencontre à un champ de patate (ce qui n'a pas empêché les Verts de remporter leur rencontre 3-0). Attention cette saison car à chaque match elle est notée par la Ligue. Si elle obtient trois fois de suite une note inférieure à 10 sur 20, le club paiera 50 000 euros.

Pourquoi le terrain du Chaudron est-il déjà en si mauvais état ?

En fin de saison dernière, dès le 18 mai, les services de Saint-Étienne Métropole ont procédé au scalpage de la pelouse : on a coupé toute l'herbe au-dessus du substrat synthétique installé au printemps 2014, l'idée étant de tout mettre à nu, de semer et de disposer ensuite d'une pelouse à l'apparence neuve. Cela avait déjà été fait durant l'été 2015. Avec succès puisque l'herbe avait tenu parfaitement jusque l'EURO un an plus tard. Mais cet été, malgré le travail des jardiniers, malgré l'achat de voiles d'ombrage pour protéger la pelouse, celle-ci ne s'est pas suffisamment enracinée. Il faudrait 6 à 8 cm d'enracinement mais il n'y en a que sur 3 à 4 cm. Conclusion : l'herbe ne tient pas et elle s'arrache quasiment immédiatement

Depuis ce weekend, la pelouse a été traitée, et Saint-Étienne Métropole a 3 semaines pour lui redonner de la vigueur avant le prochain match à domicile le weekend du 9 septembre contre Angers, en dosant notamment l'arrosage. Si cela ne prend pas, la bonne période pour voir pousser l'herbe va vite passer, et l'automne et l'hiver vont paraitre bien longs aux jardiniers du stade et aux joueurs de l'ASSE.