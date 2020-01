AS Saint-Étienne - Premier contrat pro pour le jeune attaquant Edmilson Correia

Saint-Étienne, France

Son nom ou sa frimousse vous disent peut-être quelque chose. Edmilson Correia (19 ans) a officiellement signé, ce vendredi, son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Il est désormais lié au club jusqu'en 2022.

Edmilson Correia est arrivé l'été dernier en provenance de Guinée-Bissau. Il a disputé ses deux premiers matches en vert avec le réserve (National 2), et n’a pas tardé à intégrer les entraînements du groupe professionnel.

Premier palier franchi avec l'arrivée de Claude Puel

Le groupe pro, un premier palier franchi après la nomination de Claude Puel au poste de manager général de l’ASSE. Puis, le 24 novembre dernier à Geoffroy-Guichard, il joue ses premières minutes en Ligue 1 contre Montpellier (0-0).

Depuis, Edmilson Correia a disputé six matches avec le groupe pro. Et surtout, c'est lui qui, le 18 décembre dernier, pour sa première titularisation, inscrit le deuxième but et qualifie l'ASSE en 8e de finale de la Coupe de la Ligue à Nîmes.

Les Crocos qui sont d'ailleurs le prochain adversaire des Verts, samedi (20h), dans le Chaudron. Un match important pour les Verts (15e) qui espèrent se relancer en championnat face à Nîmes (19e) relégable.

Les premiers mots de Correia sur le site du club :

"J’ai beaucoup lutté pour en arriver là et, aujourd’hui, c’est un rêve merveilleux qui se réalise. Je vais continuer à donner mon maximum pour passer un nouveau cap. Claude Puel m'apporte beaucoup. C’est un cadre parfait pour progresser."

