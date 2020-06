AS Saint-Etienne : Premiers contrats professionnels pour Lucas Gourna-Douath et Etienne Green

C'est officiel. A seulement 16 ans, Lucas Gourna-Douath a signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE pour trois ans. Comme d'autres jeunes, le club compte sur ce très prometteur milieu de terrain dont on a vu le nom apparaître dans le groupe pro cette saison.

> Lucas Gourna-Douath : "C'est une immense fierté de signer au sein d'un club aussi prestigieux. Je suis un enfant issu de la formation stéphanoise et j’aspire à devenir un homme sur qui l'ASSE pourra compter. Le stade Geoffroy-Guichard et ses supporters donnent envie de tout arracher pour ce club. Voir des joueurs comme Loïc Perrin, formés au club, réussir sous nos belles couleurs me motive énormément," témoigne le joueur sur le site Internet du club.

Formé au club depuis 2018, le jeune originaire de la région parisienne a surtout joué cette saison avec la réserve de l'ASSE et les catégories jeunes, les U19 Nationaux et les U17 Nationaux. Il a aussi été appelé avec l'équipe de France des moins de 17 ans.

Premier contrat professionnel aussi pour le gardien de but Etienne Green, 19 ans.

Déjà quatre signatures à l'ASSE depuis la fin de saison

Les Verts poursuivent ainsi leur logique de développement par la formation. Cela fait quatre signature à l'ASSE depuis la fin de saison après les arrivées de l'attaquant Jean-Philippe Krasso et du défenseur Sétigui Kariamoko, et avant celle attendue d'Adil Aouchiche.