AS Saint-Etienne : que faudra-t-il attendre du duo Oscar Garcia - Ruben Martinez ?

Les négociations sont en cours pour déterminer avec combien d'adjoints Oscar Garcia arrivera dans le Forez. 2 ou 3 selon les sources. Une chose est certaine c'est avec son fidèle adjoint Ruben Martinez qu'il formera un duo sur le banc des Verts.

La plupart des entraineurs aiment avoir un homme de confiance. Ruben Martinez est celui d'Oscar Garcia. L'adjoint n'est pas un pur catalan comme le futur coach de l'ASSE car il est né à Valence mais il est arrivé très jeune à Barcelone. Gardien de but il a arrêté sa carrière à 32 ans et s'est dirigé immédiatement vers le coaching. A partir de 2010, il a entrainé les gardiens de but du centre de formation du Barca, au moment même où Oscar Garcia est en charge des juniors. C'est là que débute la relation entre les deux hommes. Ils quittent ensemble la Catalogne direction Israël et Tel Aviv en 2012 où les deux hommes remportent le titre de champion qui fuyait le Maccabi depuis 10 ans.

Depuis, Oscar Garcia et Ruben Martinez ne se sont pas quittés et ont ensuite signé à Brighton, à Watford et donc à Salzburg. Dans une interview au site internet du Red Bull, Oscar Garcia indiquait en janvier sous le regard hilare de son adjoint que la communication entre les deux était très facile, "à partir du moment il fait ce que je lui dis". Dans cet entretien Ruben Martinez confiait que Garcia "peut paraitre fermé de prime abord un peu réservé. Mais une fois qu'on le connait on se rend compte à quel point c'est un homme intelligent et génial, qui a toujours un plan en tête et un cœur gros comme ça ! C'est un fort caractère, prêt à aider. C'est un entraineur qui trouve des solutions à toutes les situations et ça n'est pas facile..."

Oscar Garcia de son côté apprécie forcément son adjoint avec qui il a pour l'instant vécu l'intégralité de ses expériences d'entraineur. "J'essaie toujours de m'entourer de personnes à l'esprit ouvert, capables de s'adapter à des situations différentes" raconte le Catalan "et je pense à ce sujet que Ruben est un sacré atout. Il est capable d'endosser au pied levé les différents costumes d'entraineur. Dans tous les clubs où nous avons travaillé ensemble il est parvenu à s'intégrer et à satisfaire les attentes placées en lui".

A lire et regarder (pour les germanophones !) l'interview croisée de Ruben Martinez et Oscar Garcia