AS Saint-Etienne : "Ray Clemence fait partie de mon histoire" réagit Dominique Bathenay

C’est une des grandes figures du football Anglais qui vient de disparaître. Ray Clemence est mort à l’âge de 72 ans, c’est sa famille qui l’a annoncé ce dimanche. Il avait passé ses dernières années à lutter contre un cancer, diagnostiqué il y a 15 ans. C’était le gardien emblématique de Liverpool dans les années 70 et 80, particulièrement en 1977, les "Reds" avaient affronté Saint-Étienne en quarts de finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions...

Dominique Bathenay, vous avez marqué à l'aller et au retour contre Ray Clemence...

Je pense que tous les fans de Liverpool doivent être très émus, il représente l'immense gardien qui a gagné la première ligue des champions pour Liverpool, c'était un personnage charismatique de ce club. Il fait partie de mon histoire, de notre histoire, on l'avait rencontré deux fois, j'avais réussi à lui marquer deux buts. C'était un souvenir pas très agréable puisqu'on avait été éliminé, mais un grand souvenir dans ce stade mythique à Anfield-Road, avoir réussi à faire taire toute cette foule, réussi à mystifier Ray Clemence, ça fait partie des bons souvenirs.

Ce but marqué de très loin à Ray Clemence sur la pelouse de Liverpool, c'est le sommet de votre carrière, l'un des moments les plus forts ?

Je ne sais pas si c'est le sommet de ma carrière, ça serait la réduire à peu de chose, mais oui, c'est un moment fort parce que tout le monde m'en parle, ça a été l'un des bons moments de ma vie de footballeur oui.

A Liverpool, une fresque lui a été dédiée très récemment. 9a montre que l'on oublie pas les anciens.

Je pense que les anglais ont cette capacité à glorifier leur sport, leurs clubs, leurs joueurs, il n'oublient jamais d'où ils viennent, leur passé, glorieux ou moins glorieux, mais toute l'histoire du club ils ne l'oublient pas. Je pense que tous les joueurs de Liverpool de 2020 sont très touchés de la disparition de Ray Clemence.

Liverpool a réussi à revenir vers les sommets (champion d'Europe en 2019). Saint-Etienne a retrouvé la coupe d'Europe mais ne joue plus dans la même division au niveau européen.

Non, Liverpool, depuis de nombreuses années a réussi à reprendre le leadership, et fait partie des grands clubs européen. Le football anglais s'est organisé pour avoir des moyens pour le faire, avoir de grands stades de grands entraîneur, et aussi à éradiquer le cancer qui les rongeait, c'est à dire les hooligans. Maintenant sur les stade il y a une ambiance magnifique, et la seule chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui aime le football ou qui veut le découvrir, c'est d'aller sur un stade anglais et particulièrement à Anfield Road, parce que là, c'est la chair de poule assurée.

Toute votre vie, vous pourrez toujours vous dire que vous avez mis deux buts à Ray Clemence !

Oui, je suis toujours contente de parler de l'épopée stéphanoise, d'abord parce que beaucoup de gens nous en parlent, et puis c'étaient deux matches assez exceptionnels, avec beaucoup d'ambiance et de rebondissements. Cela fait partie de ma vie de footballeur. J'en parle avec beaucoup de plaisir, parce que c'est l'histoire de cette équipe stéphanoise, qui pendant trois ou quatre an a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs.