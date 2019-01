AS Saint-Etienne - Rémy Cabella : "Une semaine Ligue des Champions"

L'ancien Marseillais sait mieux que quiconque que l'OM reste un danger permanent. Mais en cas de victoire contre Marseille et Lyon cette semaine dans le Chaudron, les Verts pourront rêver cette fois.

Saint-Étienne, France

L'ASSE passe son premier vrai test de l'année, ce mercredi soir (21h), face à l'OM en match en retard de la 17ème journée de Ligue 1. Sur le papier, les Verts sont favoris, 3e de Ligue 1 à égalité avec Lyon qui joue à 19h à Toulouse.

Semaine pas décisive mais importante

"Ce n'est pas une semaine décisive mais importante, qui va être l'occasion de se tester" pour l'entraineur de l'ASSE, Jean-Louis Gasset. Pourtant, en cas de double victoire contre l'OM mercredi et Lyon dimanche, les Verts seraient seuls 3ème de Ligue 1.

Jean-Louis #Gasset@ASSEofficiel : « Cette semaine, tous les joueurs me disent : « Coach, je suis prêt. Vous pouvez compter sur moi! » Ça se voit dans les yeux. Tant mieux. » #ASSEOM#FBsportpic.twitter.com/OAAsm1l2Tu — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 15, 2019

9ème de Ligue 1, Marseille n'a plus gagné depuis le 25 novembre. Mais attention, l'OM a deux matchs en moins et compte bien se relancer dès mercredi soir dans le Chaudron. C'est pour ça qu'il faut se méfier pour Jean-Louis Gasset.

« L’@OM_Officiel est une bête blessée mais @SteveMandanda reste Mandanda, Dimitri #Payet reste Dimitri Payet. Ils doivent mal dormir. Mais cette équipe va se réveiller à un moment ou un autre. » #ASSEOM#FBsportpic.twitter.com/HnKWlwQNvN — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 15, 2019

Cabella : "Je suis Vert à 100%"

Pour Rémy Cabella, "c'est une semaine Ligue des Champions". L'ancien Marseillais a hâte de jouer, lui qui n'a pas pu être aligné la saison dernière. "Aujourd'hui, je suis Vert à 100%."

Pour autant, il croit en la capacité de ses anciens coéquipiers à se ressaisir, et ce malgré un retour dans le Chaudron, dix jours seulement après leur élimination par Andrézieux en 32ème de finale de la coupe de France.

Car les Marseillais ont montré du mieux contre Monaco, dimanche, au Vélodrome (1-1). "Je ne les ai pas trouvés si mal que ça", confiait Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mardi.

Rêver de Ligue des Champions

Et Jean-Louis Gasset de continuer : "C'est normal qu'un joueur comme Yann M'Vila rêve de Ligue des Champions. Si on peut l'aider, on le fera." D'autant que les Verts sont invaincus depuis le début de la saison à domicile, dans le Chaudron.

Retour de Subotic, Debuchy dimanche

Pour ce match, les Verts récupèrent Neven Subotic. Après Silva et Hamouma, le défenseur serbe retrouve les terrains, un mois après son KO à Bordeaux. Mathieu Debuchy lui devrait revenir contre Lyon, dimanche soir, pour le derby retour dans le Chaudron.

ASSE / OM coup d'envoi 21h mercredi, à vivre dès 20h en intégralité sur votre radio.