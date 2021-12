Saint-Etienne - Rennes : Jérémy Doku et Birger Meling absents de dernière minute

On savait déjà que Flavien Tait n'était pas suffisamment remis de sa gêne à la hanche pour jouer face à Saint-Etienne ce dimanche en Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match vendredi, il avait été le seul absent cité par Bruno Genesio vendredi, avec Jérémy Gélin, blessé de longue date et qui a repris la course récemment. Ce samedi, le groupe de vingt-et-un joueurs annoncé par le club pour le déplacement dans le Forez était également amputé de Birger Meling et de Jérémy Doku.

Pour l'heure le club n'a pas communiqué sur la raison de ces absences.