AS Saint-Etienne : "Rigoureux, pointilleux, admirable", Laurent Batllès vu par son ancien adjoint Damien Ott

Laurent Battlès s'engage avec les Verts pour deux saisons et il ne viendra pas seul puisqu'il sera notamment accompagné d'Emmanuel Da Costa, ancien entraineur de Quevilly Rouen en Ligue 2, l'un de ses camarades de promotion quand il a passé ses diplômes d'entraineur. Un autre technicien connait très bien Laurent Batllès, c'est son ancien adjoint à Troyes, Damien Ott, aujourd'hui sur le banc d'Avranches, dans le championnat de National. Lui et Laurent Batllès ont passé quasiment trois saisons ensemble. 2 en Ligue 2 pour faire remonter l'Estac et quelques mois en Ligue 1. Selon lui Batllès à Saint-Étienne c'est du gagnant-gagnant : "Je sais que Laurent va faire du très bon travail et c'est une grande chance, une belle aubaine, pour Saint-Etienne. Il a été marqué par ce club, il l'apprécie du fond du cœur. Il y a appris beaucoup et y a gardé beaucoup d'amitiés. Entre Laurent et l'AS Saint-Étienne, ça va matcher. C'est sûr".

"Il connait les codes"

Au-delà de l'affection que Batllès porte à son dernier club de joueur professionnel, ce qui compte selon Damien Ott, ce sont les qualités humaines et techniques du nouvel entraineur des Verts : "Il est très rigoureux et pointilleux. Il connait tout du milieu. Il connait les codes. Il a un très bon relationnel avec les joueurs. Il connait leurs attentes et les joueurs adhèrent car dans la quasi totalité des cas, ce qu'il dit se vérifie toujours sur le terrain. A côté de ça, c'est un garçon charmant, admirable en dehors du travail. Il est le premier à mettre de l'ambiance, à être convivial".

Chez les Verts, Batllès aura encore l'occasion de montrer ses qualités et son amour du club, lui dont la famille n'a jamais quitté Saint-Étienne, même quand il entrainait Troyes.