Mardi soir, Roland Romeyer a invité certains groupes de supporters à l'Etrat pour dialoguer. La veille, le club a annoncé que Romeyer "n'allait plus assuré la direction exécutive de l'institution" avec l'arrivée de Frédéric Paquet comme directeur général.

Personne ne devait être au courant de l'existence de cette réunion et certainement pas les journalistes. Hier Roland Romeyer a convoqué les principaux groupes d'Ultras de l'ASSE. Le rendez-vous était fixé à 18H30 à l'Etrat. Les Green Angels et l'Union des supporters Stéphanois étaient bien présents avec certainement beaucoup de questions. Qui sera la caution locale du club puisque Roland Romeyer souhaite prendre du recul? Quelles seront les nouvelles fonctions de Romeyer qui reste le président du directoire? La frange la plus radicale des supporters a demandé des comptes sur le recrutement qui stagne après l'arrivée avorté de Mitrovic. L’autre interrogation concerne Frédéric Paquet, le nouveau directeur général, pourquoi lui? Malgré son CV, certains supporters sont inquiets car il est réputé pour être intransigeant avec les Ultras. Pour d’autres comme Alain « c’est peut être Frédéric paquet qui va apporter la solution. Mais c’est important que Roland Romeyer reste, parce qu’il a l’âme du club ».