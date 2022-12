Saint Etienne - SM Caen : Lequel des deux va rassurer ses supporters au détriment de l'autre ?

L'inconvénient avec les calendriers dans le Football, c'est que l'on ne sait qu'après coup si c'est le bon moment ou non pour affronter un adversaire. C'est un peu le cas ce vendredi soir pour Saint-Etienne et Caen qui s'affrontent lors de la 17e journée de Ligue 2. Battus lundi respectivement à Annecy (2-1) et à Bastia (1-0), les deux clubs aimeraient terminer sur une bonne note l'année 2022 au détriment de leur adversaire.

Le SM Caen victime de vents contraires

Le club de football normand n'est pas épargné par la guigne et les nouvelles difficiles et pas seulement sur le terrain. Patrice Sauvaget a pris les rênes de l'équipe en l'absence de Stéphane Moulin, affecté par des problèmes personnels. Une nouvelle qui touche d'autant plus que le staff est proche et très soudé. Sur le terrain, les footballeurs caennais ont tout fait pour se mettre en position d'empocher les trois pts de leur voyage à Bastia (1-0) lundi soir mais leur absence d'efficacité aussi bien offensivement (à l'image du pénalty de Benjamin Jeannot stoppé à 11 minutes de la fin) que défensivement (Erreur de marquage sur le but encaissé dans les arrêts de jeu) leur a coûté cher. Et ce n'est pas la défaite sur tapis vert en Coupe de France contre Vire confirmé mardi qui a calmé les supporters. Sur les réseaux sociaux, ces derniers redoutent le scénario d'une mauvaise nouvelle chassant l'autre, à savoir relancer ce vendredi la lanterne rouge stéphanoise.

Le SM Caen voyage mal...

Le bilan des Malherbistes loin de d'Ornano n'est pas flatteurs avec une seule victoire obtenue à Nîmes lors de la première journée fin juillet et six pts engrangés en huit déplacements. Seules trois équipes font moins bien dans la division (Dijon, Niort et Nîmes). Tous les indicateurs sont dans le rouge Caen marque peu loin de la Normandie (6 buts, seul Dijon score moins) tout en encaissant bien trop de buts (12 buts soit en moyenne 1,5 buts concédés par rencontre )

Sur l'année 2022, le SMC ne s'est imposé que trois fois en dix-huit voyages confirmant que ce problème récurant ne date pas d'aujourd'hui. Un résultat ce vendredi soir à Saint Etienne permettrait de mettre un terme à cette triste série (trois pts sur les sept derniers déplacements)

... Mais Saint Etienne est sous pression

Avec sept pts de retard sur le premier non-relégable, Saint Etienne connait une nouvelle saison en enfer après sa relégation lors du match de barrage perdu contre Auxerre. Les trois points de pénalités dus au débordement de son public après cette rencontre n'explique pas tout. Les Verts ont perdu six de leur huit derniers matchs de Ligue 2. Leur dernière victoire à domicile date du 10 septembre dernier et la venue de Bordeaux (2-0).

La dernière défaite concédée à Annecy (2-1) et le second but gag concédé par l'ancien Malherbiste Matthieu Dreyer amènent même les supporters à boycotter la rencontre. Le malheureux Laurent Batlles qui était l'un des coachs connaissant le plus de victoire en Ligue 2 (59%) avant sa venue dans le Forez se trouve dans une position plus qu'inconfortable.

L'effectif caennais

Le groupe à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clémentia - Hugo Vandermersch, Ali Abdi, Emmanuel Ntim, Romain Thomas, Ibrahim Cissé, Adolphe Teikeu - Jessy Deminguet, Yoann Court, Bilal Brahimi, Noé Lebreton, Caleb Zady Séry, Quentin Daubin, Djibril Diani, Hianga'a Mbock- Samuel Essende, Godson Kyeremeh, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Norman Bassette.

Saint Etienne - SM Caen à suivre ici en direct

