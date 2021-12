Ligue 1. AS Saint-Etienne - Stade Rennais : la vie sans Tait

Face à Saint-Etienne, chez qui Rennes se déplace ce dimanche (13h), les Rouge et Noir seront une nouvelle fois privés de leur milieu de terrain Flavien Tait, touché à la hanche. En son absence, Rennes a semblé plus à la peine dans le jeu, et devra trouver les clefs sans lui face aux Verts.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Depuis deux matchs précisément, à Lorient et contre Lille au Roazhon Park, Flavien Tait manque au Stade Rennais. Celui qui, avec Gaëtan Laborde, est sans doute le meilleur joueur rennais depuis le début de saison ne sera pas suffisamment remis d'une gêne à la hanche pour affronter Saint-Etienne ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Comment rester performant sans celui qui affiche une forme et des statistiques impressionnantes depuis le début de saison ?

Ses stats en font l'un des meilleurs milieux en Europe cette saison

Attention, Rennes n'a pas été ridicule sans Flavien Tait face à Lorient et Lille. Mais le jeu a quelque peu perdu en fluidité. Il faut dire que depuis le début de saison, l'ancien Angevin est la tête et les jambes de son équipe. Plus gros coureur de Ligue 1 après 13 journées, Flavien Tait fait partie du top 5% parmi les milieux de terrain des 5 grands championnat dans plusieurs catégories statistiques : les actions menant à un tir, les chevauchées avec le ballon, les ballons touchés par match dans la surface adverse et les passes vers l'avant reçues, qui illustrent sa capacité à bien se situer entre les lignes adverses.

Le "centile" représente le pourcentage de milieux de terrain dans les grands championnats que Flavien Tait surpasse dans la catégorie statistique citée. - Capture d'écran site FBref.com /StatsBomb

Sur le site Fbref.com, qui utilise la base de données de l'entreprise StatsBomb (partenaire du Stade Rennais), on constate que Flavien Tait est cette saison parmi les meilleurs milieux européens, possédant des statistiques dans le jeu comparables à celles du champion d'Europe Nicolo Barella, de Mason Mount, de Luka Modric ou encore de Bernardo Silva. Le Rennais n'a évidemment pas encore les références ni le palmarès des milieux de terrain précédemment cités, mais sur ce début de saison, il fait partie du gotha européen à son poste. Comment le remplacer ?

Lovro Majer, profil similaire, remplaçant naturel ?

Avant de se rendre à Saint-Etienne, où il devra coacher depuis les tribunes après son rouge reçu face à Lille, Bruno Genesio a été interrogé sur l'existence ou non d'un remplaçant naturel à Flavien Tait : "Lovro (Majer, NDLR) est un joueur qui techniquement peut assumer ce rôle, avec peut-être moins de facultés à se projeter par des courses sans ballon dans le dos de la défense par exemple. Il est capable de le faire techniquement et d’assumer le rôle de leader technique sur le terrain."

Mais surtout, Bruno Genesio n'a pas sous-estimé l'apport de Flavien Tait, et donc les conséquences de son absence : "Je connais l’importance de Flavien dans la qualité de notre jeu et dans notre équipe, dans les deux systèmes qu’on peut utiliser, dans la tenue de balle, dans l’activité, dans la profondeur qu’il amène à notre jeu offensif. Ça fait partie des aléas qu’on doit surmonter dans les saisons. On a eu Jérémy Doku, blessé puis qui revient. On doit être capables de palier ces absences comme on l’a fait avec Jérémy. On voit que son absence est préjudiciable dans le jeu."

Sans son créateur, ni Meling et Doku, absents de dernière minute, Rennes devrait repasser en 4-3-3 avec Martin, Santamaria et Majer au milieu de terrain. Chez la lanterne rouge, dont les points obtenus reflètent mal le niveau de jeu réel, le Stade Rennais aura l'occasion de reprendre la deuxième place de Ligue 1 après la défaite de l'OM contre Brest.